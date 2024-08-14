Beylikdüzü'nde dehşet anları: Trafo bomba gibi patladı!

Yangın, saat 16.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesindeki trafoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiği trafoda büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından trafo alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Patlama anı saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafonun bir anda patladığı ve alev aldığı anlar yer alıyor.