Beylikdüzü’nde Covid-19’la mücadelede mekansal veri devrede

Beylikdüzü Belediyesi, geliştirdiği ‘Karar Destek Sistemi’ sayesinde, Covid-19 ile mücadelesini, etkili ve hızlı şekilde sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, günlük ve anlık bilgi akışını yönetip analiz ederek anlamlandırmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğinden hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, Esri Teknolojisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücünden faydalanarak ‘Karar Destek Sistemi’ni geliştirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık önderliğinde, Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci ve CBS Şefi Burçin Karabulut kontrolünde yürütülen çalışmalar sayesinde, Beylikdüzü Belediyesi, kenti verilerle dinamik olarak izliyor, analiz ediyor, süreci ve saha ekiplerini en etkin şekilde yönetiyor, gerekli müdahaleleri tam zamanında yapıyor.

Covid-19 sürecinde iki yeni uygulama

Hızlı bulaşı ve yayılma ile ölümcül etki gösteren Covid-19 salgını sürecinde yaptığı çalışmalarda, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanan Beylikdüzü Belediyesi, CBS yazılımlarını kullanarak Covid-19 özelinde, ‘65 Yaş ve Üstü Nüfus Dağılım Haritası ve Durum Analizleri Uygulaması ile Dayanışma Askısı Olan Marketler Uygulaması’nı hayata geçirdi. Belediye, 65 Yaş ve Üstü Nüfus Dağılım Haritası ve Durum Analizleri Uygulaması ile 65 yaş ve üstü vatandaşların nüfus dağılımlarını konumsal olarak analiz etti ve bu topluluğun içinde ihtiyaç sahibi, kronik rahatsızlığı olan veya engelli bireylere daha hızlı ve etkin şekilde destek olmak için CBS uygulaması ile müdahale kapasitesinin anlık olarak resmini oluşturarak konumsal ve öz niteliklerine göre sınıflandırmalar ve analizler gerçekleştirdi. Belediye, ayrıca, Dayanışma Askısı projesinde yer alan marketlerin konumlarının vatandaş ile paylaşıldığı ve vatandaşlara, istediği markete en kısa ve en hızlı şekilde nasıl gideceği bilgisinin verildiği bir uygulama da hayata geçirdi.

“Verinin gücüyle çalışmalarımız daha verimli”

Beylikdüzü Belediyesi olarak verinin gücüne inandıklarını ve tüm faaliyetlerde veriye göre hareket ettiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Biz, tüm faaliyetlerimizi planlarken veriyi merkeze alıyoruz; verinin gücüyle kentimizde daha verimli çalışma yapıyoruz. Günümüzde her şey dijitale dönüyor. Dolayısıyla veri sayesinde hızla birlikte zaman tasarrufu da yapıyoruz. İhtiyacı belirlemek ve ihtiyaca göre hizmet etmek için veri bizim en büyük yardımcımız” diyerek verinin önemine dikkat çekti.