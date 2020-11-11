Beylikdüzü'nde bulunan el bombalarına ilişkin yakalanan DHKP-C üyeleri hakkında iddianame

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinde ele geçirilen 16 adet el bombasıyla ilgili yakalanan ve terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 şüpheli hakkında 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin kuruluşu, kısa tarihi, işleyişi ve eylemleri özetlendi.

İddianamede, 10 Ağustos 2020 saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü'nde Yakuplu'daki TEM Güvenlik Büro Amirliğine giden bir kişinin, Yakuplu Mahalles'inde çalıştığı tekstil şirketinin bodrum katında 2 adet koli içerisinde görünür vaziyette 1 adet pompalı tüfek, kutu içerisinde fermuarı açık olan bir valizde de çok sayıda el bombası bulunduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Yapılan araştırmada çalışanların verdiği bilgi üzerine iş yerinde teknisyen olarak çalışan Levent Yaman'ın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, söz konusu yerde yapılan aramada ise 16 adet parça ve basınç etkili savunma tipi el bombası, 147 adet torpil, 11 adet maytap fitili, 15 adet havai fişek ile 1 adet kısa dipçik av tüfeği, 2 adet kaleşnikof şarjörü ve av tüfeği fişeklerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheliden adresinde ele geçirilen malzemeler ve dijital materyallerde terör örgütü DHKP-C üyelerine ait bazı fotoğraf ve görüntülerin elde edildiğine vurgu yapılan iddianamede, terör örgütü mensuplarının daha önce gerçekleştirdiği bazı eylemler ve kullanılan el bombalarının modelleri de sıralandı.

İddianamede, bu eylemlerde kullanılan el bombaları ile soruşturma kapsamında ele geçirilen el bombaları modellerinin mukayese edildiği ve bunların model bakımından benzerlik gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

- "Çantayı 5 sene önce teslim aldım"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Levent Yaman, 5 yıl önce Gökhan isimli bir kişinin söz konusu patlayıcı maddeleri teslim ederek, bunları saklaması için kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine içinde ne olduğunu bilmediği çantayı iş yerine getirerek sakladığını anlatan Yaman, söz konusu çantanın içerisinde neler olduğunu polisten öğrendiğini iddia etti.

İddianamede, şüphelinin çantayı kendisine teslim eden şahısları fotoğraflardan teşhis etmesi üzerine Mehmet Özdemir ve Gökhan Yıldırım'ın yakalandıkları belirtildi.

- Örgüt üyesine ait silah darbe girişimi sırasında köprüde bulundu

Şüphelilerden Mehmet Özdemir'in örgütle bağlantılı çok sayıda suç kaydının bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şu ayrıntıya yer verildi:

"15 Temmuz 2016 Cuma günü yaşanan darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Canik 55 marka bir tabanca bulunduğu, bu tabancanın DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Mehmet Özdemir isimli şahısta olabileceği şeklinde istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında yakalandığı ve 6 Eylül 2016 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı tespit edilmiştir."

- 31 yıla kadar hapis talebi

Bu şüphelinin ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtilen iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen diğer şüpheli Gökhan Yıldırım'ın da, "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit" suçlarından daha önceden hüküm giydiği ve bir süre cezaevinde kaldığı anlatıldı.

İddianamede, tutuklu şüpheliler Gökhan Yıldırım, Levent Yaman ve Mehmet Özdemir'in, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 8 yıldan 16 yıla ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



