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Aktüel Beylikdüzü'nde boya atölyesinde korkutan yangın
Aktüel

Beylikdüzü'nde boya atölyesinde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-12-27 23:28:00 -
Beylikdüzü'nde boya atölyesinde korkutan yangın

Beylikdüzü'nde boya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde boya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi. 

Yangın, saat 21:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nendele Yakuplu Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki üç katlı binanın üçüncü katında bulunan boya atölyesinde çıktı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.


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