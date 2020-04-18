  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beylikdüzü'nde binada çıkan yangın söndürüldü

2020-04-18 19:46:42 -
Beylikdüzü'nde binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 116.Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Durumu fark eden bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alıp Kovid-19 nedeniyle vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve başka binalarda oturanları da evlerine girmeleri konusunda uyardı.

Koruyucu tulum giyen sağlık ekipleri de bina sakinleri ile ilgilendi.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı