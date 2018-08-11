Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne battı: 1 kayıp

Kavaklı sahil açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin battığını gören çevredekiler durumu hemen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada teknede bulunan 5 kişi yakınlardaki yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan bir kişi de denizde gözden kayboldu.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan kişiyi aramak için çalışma başlattı.Denizdeki aramalara havadan da helikopterle destek verildi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

YÜZEREK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Sahildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor.

Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor.