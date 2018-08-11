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Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne battı: 1 kayıp

Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında akşam saatlerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu tekne battı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:32
Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne battı: 1 kayıp

Kavaklı sahil açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin battığını gören çevredekiler durumu hemen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada teknede bulunan 5 kişi yakınlardaki yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan bir kişi de denizde gözden kayboldu.

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Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan kişiyi aramak için çalışma başlattı.Denizdeki aramalara havadan da helikopterle destek verildi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

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YÜZEREK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Sahildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor.

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Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:32
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  2. beylikdüzü
  3. tekne
  4. kayıp
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