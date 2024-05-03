  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"AK Parti tarımı bitirdi" diyorlardı... Kuyruğa bakın!

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısı!

Polonya’nın F-35 savaş uçağı çıkışı, çok konuşulacak! İlişkin detaylar

Türkiye'den Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar o tarihte başlayacak! Türkiye'nin beklenmedik hamlesi

1 Mayıs provokasyonuna tepki! 'Bunlara Kenan Evren lazım'

Görüşmenin detayları belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı

Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!
Yerel Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Yerel

Beylikdüzü E-5’te işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 09:56:46 - 2024-05-03 09:56:46

Beylikdüzü E-5’te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Toplam 3 aracın hasar gördüğü, aydınlatma direğinin de yola devrildiği kazada 13 kişi yaralanırken 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre 34 GYT 196 plakalı S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki 34 LCU 904 M.Y. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yan yolda bulunan bir başka işçi servisine de çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Aktüel

Samsun'da servis kazasında yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nevşehir'de öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var
Nevşehir'de öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Yerel

Nevşehir'de öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Samsun'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Samsun'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Yerel

Samsun'da öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23