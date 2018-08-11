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Beylikdüzü açıklarında tekne battı! Bir kişi kayıp

İstanbul Beylikdüzü’nde 6 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir nedenden battı. Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı, bir kişi ise aranıyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:10
Beylikdüzü açıklarında tekne battı! Bir kişi kayıp

Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında batan teknedeki 5 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi ise dalgıçlar tarafından aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.

Kaybolan diğer kişiye ulaşılması için dalgıç polisler ve sivil ekipler tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:10
  1. Beylikdüzü
  2. Kavaklı sahil bölgesi
  3. tekne battı
  4. bir kişi kayboldu
  5. arama kurtarma çalışmaları

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