Beylikdüzü açıklarında tekne battı! Bir kişi kayıp
İstanbul Beylikdüzü’nde 6 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir nedenden battı. Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı, bir kişi ise aranıyor11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:10
Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında batan teknedeki 5 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi ise dalgıçlar tarafından aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Sahili açıklarında bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.
Kaybolan diğer kişiye ulaşılması için dalgıç polisler ve sivil ekipler tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
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