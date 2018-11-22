0553 313 94 23

Beylere özel hatırlatma

Büyük şehirlerde yaşıyor olsak da, toplumumuzun kökü köylerdedir. Çoğumuz köylerimizden kalkıp geldik buralara.. Bazımız okumak için geldi, kaldı, evlenip barklandı.. Bazılarımız, iş güç ardına düşüp geldi, yerleşti..

22 Kasım 2018 Perşembe 20:20
Beylere özel hatırlatma


Köy kökenli de olsanız, çocukluğunuza dönün şöyle bahar coşkusuyla her taraf yeşerip, çiçeğe böceğe dönüştüğü bir vakitte, siz de "bir defasında" papatyalardan veya kır çiçeklerinden minik bir demet yapıp annenize doğru koşup, sevinçle ona verdiğinizi hatırlamıyor musunuz?

Hatırlarsınız elbette..

Gençken yavuklunuza yüreğiniz güp güp atarak benzer bir demetle yöneldiğinizi..?

Peki, görücü gidilirken yaptırdığınız çiçek buketlerini..?

Nikâhınızdaki, düğününüzdeki çiçekleri..?

Hatırlamıyor musunuz?

Hatırlarsınız elbette..

E, n'oldu?

Aradan yıllar geçti, yeryüzünden çiçekler mi eksildi, yoksa siz mi sildiniz, sevginin, bağlılığın simgesi çiçekleri zihninizden!

Evde herşey monotonlaştı, tad kalmadı da işten gelip, bir iki lokma yedikten sonra ya televizyon karşısına geçiyor, ya da kahveye arkadaşlarınıza mı koşuyorsunuz?

Siz mutsuz, hanım mutsuz, çor çocuk hatırına yıllar akıp gitmekte mi?

ETMEYİN BUNU KENDİNİZE DE HANIMINIZA DA

Hanımları mutlu etmek zor değildir aslında, yeter ki samimi olun onlara.

Çiçek almayı unuttum değil; param yoktu deyin mesela.

Patron mesaiye bıraktı değil, arkadaşlarla çıkacağız deyin onlara.

Arkadaşlarınızla çıkmanıza kızıp, dudak düşürüyorlarsa da; sizle daha çok vakit geçirmek içindir o tafraları..

Yoksa turşunuzu kurmayacaklar; emin olun hiç bir zaman asla.

Aldığınız çiçekler değildir onları mutlu eden, duygularınızı somutlaştırıp kalbinizi ellerine bırakıvermenizdir; yüzlerindeki çocukça tebessümü ettiren. Ve kalbinizin çiçeklere dönüşmüş halidir onları gülümseten.

Bu yüzden vazgeçemezler çiçeklerden.. O çiçekleri kalbinize benzettiklerinden vazgeçemezler..

Yoksa çiçek çok da önemli değildir. Çünki hiç kimse görmedi görmedi ki, bir kadın çiçek yesin!

Sahiplenilmeyi sever kadınlar; “kendi ayakları üstünde durma düşünceleri” güçlü görünme kaygısındandır.

Hesap sorar gibi değil, tebessümle “nasılsın tatlım” dediğiniz zaman; size tüm günü anlatıverirler..

Ama laf olsun diye sorduğunuzu, dinlerken sıkıldığınızı belli etmeyin. O haldeyseniz zaten sormayın daha iyi!

Dinlenilmeyi sever kadınlar; düşüncelerine değer verildiğinde eşsiz bir huzura kavuşurlar.

Düşüncelerine değer verdiğiniz an, yine kârlı çıkan siz olursunuz o zaman, sizi yere göğe sığdıramazlar; o kadar büyürtürler ki taşırırlar sizi odalardan sokaklardan.

Çocuktur aslında bütün kadınlar; bu yüzdendir nazlanmalar; elinde değildir ki; hala içindedir elinde pamuk şekeri saçında kurdelayla koşturan küçük kızlar.

Ve annedir bütün kadınlar; bu yüzden her zaman sizden bir adım ötede yaşarlar; çünkü geleceğimizi onlar kurarlar. Tıpkı anneniz gibi..

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:20
  1. evlilik
  2. karı koca ilişkileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    1. Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    2. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    3. Avrupa Curling Şampiyonası
    4. Başkan Erdoğan'a küstah yanıt!..
    5. Kulüpler, futbolcular ve menajerler..
    6. BM'den devletlere "iklim değişikliği"..
    7. Böcek sokmasına doğal tedavi yöntemleri
    8. Bütçe kanun teklifi kabul edildi
    9. TFF Tahkim Kurulu kararları sonrası..
    10. Müşterisinin saçını yakan kuaföre para..
    11. Tunuslu işçiler "kamuda maaş dondurma..
    12. Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1..
    13. Beylere özel hatırlatma
    14. Eyvah! Şimdi bir baş soğana ihtiyaç var!
    15. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç:..
    16. 4 akademisyene FETÖ'den hapis cezası
    17. Dua istemişti... Gamze Özçelik..
    18. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    19. Yanan evden çıkardığı kediyi oksijen..
    20. 23 kulüp,15 futbolcu ve 23 futbolcu..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı