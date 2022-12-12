Beykoz'da taksiyi gasp eden şüpheli tutuklandı
İstanbul-Beykoz'da gasbettiği taksiyle kaçarken rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.
İstanbul-Beykoz'da gasbettiği taksiyle kaçarken rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde taksiyi gasbeden şüpheli, araçla kaçtığı sırada çevreye rastgele ateş açtı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda tespit etti.
Araç içindeki Ö.K, Özel Harekat polislerinin desteğiyle gözaltına alındı, zanlıyla 3 bin 985 lira ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
1,50 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "gece vaktinde yağma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "alkollü araç kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.