THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark edildi! Çürümüş halde bulundu

Beykoz’da yalnız yaşayan bir adamın evinde 5 ay önce öldüğü ortaya çıktı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark edildi! Çürümüş halde bulundu

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak'ta tek katlı bir evde yaşayan Zekeriya İ.'den (75) uzun süredir haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı.

İçeriden bir cevap gelmemesi ve kapının kilitli olması üzerine polis eşliğinde içeriye girildiğinde ise acı gerçek ortaya çıktı. Zekeriya İ.’nin 5 ay önce hayatını kaybettiği anlaşılırken, cesedinin de çürüdüğü görüldü.

Polisin ve savcının incelemelerinden sonra Zekeriya İ.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zekeriya İ.’nin komşuları, “Uzun süredir haber alamıyorduk. Tek yaşıyordu. Eve girdiğimizde öldüğü ortaya çıktı” dedi. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
  1. ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halıyı silmek uğruna kendinizi sakatlamayın
    1. Halıyı silmek uğruna kendinizi..
    2. TUDES, İstanbul trafiğini “çok sıkı”..
    3. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için..
    4. Hırsızdan ilginç savunma! Görünce..
    5. AİHM kararını verdi! Öcalan'ın..
    6. Türkiye'nin uydu sayısı 6'ya yükselecek
    7. Müslümanların ilk kıblesi çiğneniyor!..
    8. Ünlü sinema oyuncuna rekor ceza!
    9. İran'ın tedbir talebi kabul edildi!
    10. Kayseri'de akılalmaz kavga! İtekledi,..
    11. Trump, Kral Selman'dan açık açık..
    12. Rusya açıkladı! Fiyatlar daha da..
    13. Beykoz’da öldüğü 5 ay sonra fark..
    14. Görüşmeler resmen gerçekleşiyor!
    15. Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü,..
    16. ÖSYM ALES-3 sınavı ne zaman?
    17. Aksoy: Makedonya’nın AB ve NATO üyesi..
    18. Güneş'ten Oğuzhan'a kesik!
    19. Quaresma zirveyi Loris Karius'tan geri..
    20. Donald Trump, Kral Selman'ı hedef..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı