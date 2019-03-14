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Beykoz’da “Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı” törenle açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilerek Okçular Vakfına verilen “Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı” düzenlenen törende kurdele kesilerek açıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:15
Beykoz’da “Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı” törenle açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilerek Okçular Vakfına verilen “Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı” düzenlenen törende kurdele kesilerek açıldı. Törenden sonra vakfın mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan “ya Hak” diyerek yay ile ok atarken, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz adayı Murat Aydın’da ok atmayı ihmal etmedi.


Beykoz Belediyesinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiralayarak yapımını tamamladığı ve Okçular Vakfına verilen “Okçular Vakfı Riva Tesisleri ve Alibahadır Mesire Alanı” açılışı için tören düzenledi. Törene, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlar ve sporseverler katıldı.


Programda bir konuşma yapan Başkan adayı Murat Aydın, “Bu ve benzeri birçok eseri Beykoz’da hayata geçiren Yücel ağabeyime, belediye çalışanlara ve onlara yetki veren Beykozlu hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun ve Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Ülkemizi, milletimizi ve devletimizi tüm mazlumları korusun. Ay yıldızlı bayrağımız İnşallah kıyamete kadar bu güzel ülkenin üzerinde dalgalanmaya devam etsin” dedi.



“İstanbul’da böyle bir mekanı bir daha bulmak bundan sonra zor olacaktır”


Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de, “Okçular Vakfıyla birlikte Beykoz Belediyesinin buradaki bir gayreti, emeği ve güzelliği paylaşmak olacaktır. Beykoz halkının buraya geleceği kadar buranın dışındaki insanlar da buraya gelecekler. Burası şu anda İstanbul’da bu merkezde çok az ve burası anlamlı bir merkez oldu. Havası bol, oksijeni bol olan nefes alıp verilecek bir yer olacaktır. İstanbul’da nadir yerlerden birisi olacaktır. Burası 8 milyon metre karelik alandır, İstanbul’da böyle bir mekanı bir daha bulmak bundan sonra zor olacaktır. Her zaman başka imkanlar ve fırsatlar da çıkabilir. Beykoz halkı bu noktada çok şanslı oldu. Biraz önce Murat bey de ifade etti, boğazın incisi dedi doğrudur. Dolayısıyla böyle bir mekanında böyle güzel işlerle iç içe olması doğru olandır. Beykoz’u bundan sonra daha da bu emeklerin üzerine yeni yapılarıyla birlikte verecekler” ifadelerini kullandı.



“Burası Türkiye’de okçuluk denildiğinde önemli merkezlerden birisi oldu”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise, “Böyle bir tesisi yapmaya karar verdiklerini söyleyince buraya bir katma değer katalım, okçuluk ile ilgili bir faaliyet olsun dediler. Bir mesire alanının içinde seve seve böyle bir hizmeti yürütmek isteriz dedik. Burası bütün Beykozluların gelip, hoşça vakit geçirecekleri, havanın güzel olduğu zamanlarda piknik yapacakları bir yer olacak. biz de vakıf olarak buraya okçuluğu katmış olduk. Onun için örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gönül ister ki bütün belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız çalışmalarda sivil toplumun, spor kulüplerinin desteğini ve paydaşlığını katma değerini de projelerini katsınlar. Şimdi bizler burada burası Türkiye’deki önemli okçuluk merkezlerinden birisi olmuş oluyor. Okmeydanı’ndaki Okçular Tekkesi dışında okçuluğa tahsis edilmiş böyle geniş mekanlar yok. O bakımdan burası hakikaten Türkiye’de okçuluk denildiğinde önemli merkezlerden birisi oldu diyebiliriz. İBB’nin de desteğini alacağız. Böylelikle hem Beykoz hem de İBB’nin hizmetleri bütün Beykoz halkıyla buluşmuş olacak” şeklinde konuştu.



Bilal Erdoğan, başkan Çelikbilek ve başkan adayı Aydın, yay ile ok attı


Konuşmaların ardındanprotokol üyelerinin de katılımıyla “Okçular Vakfı Riva Tesisleri ve Alibahadır Mesire Alanı” kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından okçular tarafından katılımcılara bir gösteri sunuldu. Gösteriden oldukça memnun kalan protokol üyelerinden Bilal Erdoğan’da mütevelli heyet üyesi olduğu vakıf da eline yay aldıktan sonra “ya Hak” diyerek ok attı. Erdoğan’ın ardından Başkan Çelikbilek ve Başkan adayı Aydın da eline yay alarak ok atmayı ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:15
  1. doğa

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