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Aktüel Beykoz'da kayalık alanda erkek cesedi bulundu
Aktüel

Beykoz'da kayalık alanda erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:07:09 -
Beykoz'da kayalık alanda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Beykoz'un Riva Mahallesinde bir kamp alanında erkek cesedi bulundu.

Riva Mehmetçik Caddesi üzerindeki bir kamp alanındaki deniz kenarında bulunan kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişiyi gören kamptakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri de cenazeyi bulunduğu kayalıktan alma çalışması başlattı.

Hayatını kaybeden gencin Cengiz Demir (28) isimli kişi olduğu öğrenilirken, dün akşam kamp alanına arkadaşlarıyla birlikte geldiği ve saat 22.00'dan sonra bir daha görülmediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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