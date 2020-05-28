Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Beykoz namaz kılınacak camiler listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. Peki Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Beykoz’da hangi camilerde namaz kılınabilecek? Beykoz’da cuma namazı nerede kılınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamada İstanbul’da namaz kılınacak camilerin listesini açıkladı. Peki Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Beykoz’da namaz kılınacak camiler listesi.