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Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Beykoz namaz kılınacak camiler listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. Peki Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Beykoz’da hangi camilerde namaz kılınabilecek? Beykoz’da cuma namazı nerede kılınacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:35:00 - 2020-05-28 14:35:53
Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? Beykoz namaz kılınacak camiler listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs’ta şartları taşıyan camilerin ibadete açılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamada İstanbul’da namaz kılınacak camilerin listesini açıkladı. Peki Beykoz’da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Beykoz’da namaz kılınacak camiler listesi.

 

 

 

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