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Aktüel

Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Saklandığı kamyonette yakalanan İran uyruklu zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:52:16 -
Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yenimahalle Sondurak Camisi'nin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli İran uyruklu Ali Rıza M'yi (19), Ümraniye Hekimbaşı Çiftlik Caddesi üzerindeki bir kamyonette saklanırken yakaladı.

Emniyet güçleri, Ali Rıza M'nin çaldığı muslukları satın alan Ümraniye Dumlupınar Mahallesindeki hurdacı Erkan G'yi (33) de gözaltına aldı.

Hakkında "suç eşyanın satın alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G, adli makamlarca serbest bırakılırken, Ali Rıza M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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