Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Beykoz Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 16.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Adres:
Beykoz Üniversitesi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 0216 912 2252
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