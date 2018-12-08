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Beykoz Üniversitesi ile TAV’dan havacılıkta iş birliği

Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları, Beykoz Üniversitesi’nde yapılacak ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ isimli konferansta havacılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet sistemleri konusunu birlikte ele alacak.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:52
Beykoz Üniversitesi ile TAV’dan havacılıkta iş birliği

Havacılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet sistemleri konusu Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları iş birliği ile ele alınacak. Sektördeki önemli yöneticiler, 18 Aralık’ta Beykoz Üniversitesi’nde yapılacak ‘Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi’ isimli konferansta sektördeki sorunları masaya yatıracaklar.

Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları’ adlı ilk oturumda açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman yaparken, TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören de moderatörlüğü üstlenecek.

Konferansın öğleden sonra yapılacak ‘Havacılık Sektöründe SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) ve Uygulamaları’ oturumunun ilk konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu, moderatörlüğünü TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer yapacak.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:52
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  2. Beykoz Üniversitesi
  3. TAV Havalimanları
  4. Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi
  5. Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları
  6. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman
  7. TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören
  8. Havacılık Sektöründe SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) ve Uygulamaları
  9. Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu
  10. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer

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