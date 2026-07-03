Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı
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Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 4-5 Temmuz'da denize girmek yasaklandı.
Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek 2 gün boyunca Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 4 ve 5 Temmuz günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır"