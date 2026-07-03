  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Din düşmanlığı yaparken sobelendiler! Tavır Gazetesi’ndeki sahtekarlara yapay zeka cevabı 24 ülkeden izlemeye gelenler hayran kaldı Hava tehditlerine Tolga vuruşu Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 31 gözaltı var Kardeş ülkede korkunç kaza! Yolcu otobüsü çukura düştü! 40 ölü Bakan Şimşek'ten cari açık öngörüsü Öykündüğü babası örgütten hapis yatmış Sivas’ta acıdan rant devşirmeye kalkınca, kovuldu! ‘Özel’ provokatöre fırsat vermediler Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar İmamoğlu ve çetesi savunma yapamayınca yine provoke etti! Mahkemede soytarılık Herkes merakla bekliyordu! Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Gündem Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı
Gündem

Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beykoz Kaymakamlığı duyurdu: Denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 4-5 Temmuz'da denize girmek yasaklandı.

Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek 2 gün boyunca Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

 

Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 4 ve 5 Temmuz günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır"

Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı
Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı

Gündem

Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı
Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

Yerel

Kaymakamlık duyurdu! O ilçede denize girmek yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23