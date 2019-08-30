Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.
30 Ağustos 2019 Cuma 14:11
Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
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