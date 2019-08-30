Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.