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Beykoz adayı Murat Aydın’a bin kişilik meşaleli karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Kastamonulu hemşehrilerle bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 21:23
Beykoz adayı Murat Aydın’a bin kişilik meşaleli karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Kastamonulu hemşehrilerle bir araya geldi. Bin kişilik coşkulu bir kalabalığa seslenen Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala ziyaretlerini sürdürüyor. Bu bağlamdaki temaslarına bir yenisini ekleyen Aydın, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’nde bulunan bir restoranda Kastamonulularla bir araya geldi. Başkan Aydın’ın restoranın önüne gelmesiyle birlikte kendisini bekleyen Kastamonulular hep bir ağızdan tezahürat etmeye başladı, meşaleler yakıldı. Bin kişilik coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Başkan Aydın, salondaki tüm masaları tek tek gezerek teşekkürlerini iletti. Kalabalığın beklenilenin çok üzerinde olması nedeniyle restoranın dışına da masaların koyulduğu gözlemlendi. Programda Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın yanı sıra, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ve Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayif da hazır bulundu. Burada konuşan Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak” dedi.



“Beykozlu Beykoz’da kalacak”


Başkan adayı Aydın, “’Beykozlu Beykoz’da kalacak mı?’ diye soruyorlar. Evet, kalacak. Beykozlu Beykoz’da kalacak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız anayasayı değiştirdi, kanunlar çıkardı, 2B yasası çıkardı ve tapuları vermeye başladı. Bugüne kadar 17 bin 200 tapu verildi, verilmeye de devam edecek. Beykozlu Beykoz’da kalsın, hayatını Beykoz’da yaşamış, buranın çamurunu çiğnemiş, tozunu yutmuş, havasını teneffüs etmiş insanlar, onların çocukları, torunları yine burada kalsınlar diye ‘İmar Barış Yasası’ çıkarılmış. Bu yasa ile evlerimiz yasal hale geliyor. Dolayısıyla biz satmadığımız sürece kimse bizi buradan gönderemez” dedi.



“Amacımız Beykoz’da yaşamı daha mutlu kılmak, daha kolay hale getirmektir”


Aydın, “Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle biz 31 Mart’ta yetkiyi alacak ve size hizmet edeceğiz. Beykoz’da yaşam daha kolay olsun, mutluluğumuz artsın, çocuklarımızın yüzüne baktığımızda onların geleceğinin daha iyi olacağına inancımız bizde oluşsun ve gelecekten endişe etmeyelim diye hizmet edeceğiz. Neslimiz, torunlarımız Beykoz’da değerlerine bağlı olarak yaşayacak, ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkacaklar. Bizlerin güzellikle, iyilikle anılmamıza katkı verecekler. ‘Biz geleceğimizi onlara seve seve emanet ediyor, hiçbir endişe taşımıyoruz’, diyebilmemiz lazım. Bunun için Beykoz’da yaşam kalitesini artırmakla, eğitimi daha kaliteli hale getirmekle ilgili olarak, burada ekonominin ve ticaretin daha da canlanmasına yönelik birçok projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.



“İmar meselesini çözerse Cumhur İttifakı çözer”


Aydın, “Yerel yönetimler denince, Beykoz denince, akla mülkiyet ve imar gelir. İmar ile ilgili konuları çözerse Cumhur İttifakı, parlamentoda Cumhur İttifakı’nın çıkaracağı aday çözer. Nasıl ki, tapu meselesinin büyük ölçüde çözülmesi için anayasa değişikliği yaparak, kanunlar çıkartılarak sağlandıysa imar planlarının yapılabilmesi, yargıda olan, davalık olan yerlerin sorunlarının çözülebilmesi de yeni yasal düzenlemeler ve hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlarımızın desteğiyle mümkün olacaktır. Biz Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bu sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Zengin yapabiliyorsa gariban da yapabilecek, gariban yapamıyorsa zengin de yapamayacak. Boğaziçi ön görünümde olan evlerimizi yenilemek, tadilat yapmak istediğimizde karşımıza çıkan sorunları yasal düzenlemelerle aşmak için gayret gösterecek, mücadele edecek, gerektiğinde bürokrasiye karşı tavır koyacağız. Evlerimizle, binalarımızla ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemiyoruz. Önümüzdeki süreçte başlatacağımı hizmet, yapacağımız yatırımlarla, bunların bir kısmı başlayacak bir kısmı da devam ediyor olacak, Beykoz’da yaşam daha kolay, mutluluk daha artmış olacak. Beykoz’da eğitimin kalitesi artacak, ticaret yoğunlaşacak, ekonomi daha canlı hale gelecek. Beykoz’da daha mutlu bir şekilde yaşıyor olacağız” ifadelerini kullandı.


Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın Kastamonulu hemşehrilerle bir araya geldiği program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona buldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:23
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