Beykoz adayı Murat Aydın İHE’de vatandaşlara ekmek dağıttı, pazarın nabzını tuttu

Onçeşmeler, Soğuksu ve Görele semtlerinde esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İstanbul Halk Ekmek noktasına girerek vatandaşlara ekmek dağıttı. Kemençe ve davulla karşılanan Aydın, Soğuksu pazarına girerek esnafla sohbet etti.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne birkaç gün kala çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Merkez Mahallesi’ne bağlı Onçeşmeler mevkiinde kurulu AK Noktayı ziyaret etti. Burada partililerle selamlaşan Aydın, vatandaşlara bez torba dağıttı. Kısa bir konuşma yapan Aydın, 31 Mart Yerel seçimlerine birkaç gün kaldığını belirterek, “Seçimlerden sonra birbirimizin yüzüne bakacağız. O yüzden birbirimizi üzmeyelim birlik ve beraber olalım” mesajını verdi.

Aydın’a kemençe ve davullu karşılama

Buradaki temaslarının ardından Aydın, Soğuksu semtindeki Seçim İrtibat Bürosu’na uğrayarak partililere bol bol tokalaştı. Vatandaşlardan seçimlerde oy sözü isteyen başkan adayı Aydın’ı çıkışta vatandaşlar, kemençe ve davul ile karşıladı. Sazlı sözlü karşılamadan oldukça memnun kalan Aydın’a klavye sanatçısı “Murat Aydın geliyor” sözlü bir şarkı söyledi. Bürodaki temaslarının ardından cadde üzerindeki esnaflara da uğramayı ihmal etmeyen başkan adayı Aydın, onlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinledi.

Halk Ekmek noktasına giren Aydın vatandaşlara ekmek dağıttı

Aydın Soğuksu’daki temasları kapsamında İBB tarafından semte kurulan İstanbul Halk Ekmek (İHE) noktasına da uğradı. İçeriye giren başkan adayı, gelen vatandaşlara istediği sayıda ekmeği poşetleyerek verdi. Uzatılan paraları geri çeviren Aydın, ince hareketiyle vatandaşların gönlünü kazandı. Yolda gördüğü tüm çocuklara sarılan ve ellerini öpen Aydın, onlara hediye vermeyi ihmal etmedi. Yaşlısından gencine, engellisinden kadınına her kesimle sohbet eden Aydın, sıkmadık el gezmedik mekan bırakmadı.

Soğuksu pazarında piyasanın nabzını tuttu

İş yerlerini ziyaret etmesinin ardından Soğuksu pazarına da giren Aydın, pazarcı esnafıyla tokalaştı. Fiyatlar hakkında bilgi alan Aydın, satışlarında bolluk ve sıhhat diledi. Meyve ve sebze satan bir esnafın yanına da giden Aydın, kendisine ikram edilen portakalı tatmayı da ihmal etmedi. Araçlarla seyir eden sürücüleri de durduran Aydın, sorunlarını dinleyerek projelerinden bahsetti.

Bateri çalan küçük kızı hayranlıkla izledi

Soğuksu’daki temaslarının ardından Görele Mahallesi’ne geçen başkan adayı Aydın, buradaki esnafı da ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Fırınından oto yıkamasına, kafeteryasında restoranına, gezmedik yer bırakmayan Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Aydın, bir kafeterya ziyaretinde ise mini bateride davul çalan küçük bir kızı hayranlıkla izledi. Seçimlerde galip gelmeleri takdirde gençler için bilgi evleri açacaklarını ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alan oluşturacaklarını söyledi.