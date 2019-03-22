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Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için başarı, insanımızın mutluluğudur”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Rizelilerle bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 14:25
Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için başarı, insanımızın mutluluğudur”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Rizelilerle bir araya geldi. Aydın, “Bizim için başarı, insanımızın mutluluğudur” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın bu bağlamdaki temasları çerçevesinde Beykoz’da bulunan Beykoz Rizeliler Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Rize insanının sıcak ve samimi karşılamasından oldukça memnun kaldığı görünen Aydın, dernek üyelerinin kendi elleriyle hazırladığı kurabiye ve poğaçaların tadına baktı. Çok sayıda dernek üyesi ve ilçe teşkilatından ismin katıldığı buluşma son derece sıcak bir ortamda gerçekleşti. Beykoz halkının mutluluğu için gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahseden Aydın, “Bizim için başarı, insanımızın mutluluğudur” dedi.



“Bizim için başarı, insanımızın mutluluğudur”


Başarının yolunun Beykoz halkının mutluluğunu artırmaktan geçtiğini söyleyen Aydın, “Siyasetteki felsefemiz, benim bireysel olarak da amacım, insanlarımızın mutluluğuna katkı vermektir. Yaptığımız hizmetler, attığımız adımlar ortalamada insanımızın mutluluğunu artıracak adımlarsa başardık demektir. Ne yapılırsa yapılsın, kaldırımlar altınla kaplanmış, her taraf çiçeklerle bezenmiş de olsa, insanın mutluluğuna katkı verilememişse, mutlu olması sağlanamamışsa, bence başarı yoktur. Başarı, insanımızın mutluluğudur. Yetki aldığımız takdirde bizim Beykoz ile ilgili yapmayı planladığımız işler var. İki aylık süreç içerisinde Beykoz’daki dolaşmalarım, görüşmelerim, yaptırdığımız bilimsel çalışmalardan elde ettiğimiz bulgular, Beykoz’un, Beykoz’da yaşayan insanların gelecek beklentisinin, onların umutlarının, hayallerinin ne olduğunu tespit etmekle ilgiliydi. Bunları Beykoz ile ilgili olarak kendi hayallerimizle de örtüştürdük. Beykoz’un mutluluğuna katkı verecek projelerimizi geçen haftalarda ilan ettik ve bir kitapçık hazırlayıp orada bunları anlattık. Bu projelerin ana amacı Beykoz’da yaşayan insanların mutluluğuna katkı vermektir. Nasip olur da yetki alırsak biz o kitapçıkta bahsettiğimiz projelerin tamamına başlayacak, bir kısmını da tamamlayacağız” dedi.



“İmar ile ilgili konularda toplumsal destek önemlidir”


Beykoz’un en önemli sorunlarından biri olan imar meselesine de değinen Başkan Aydın, “İnanıyoruz ki imar ile ilgili konu bizim dönemimizde bir yola girecektir. Bu konuda yapabildiğimizi yapacak, yapamadığımızı da niçin yapamadığımızı anlatacağız. Bazen toplumsal destek gerekebilecek. İşte o zaman sizlerin desteğine müracaat edeceğiz. Çok çalışma sözü veriyoruz. Bu konuyu halletmek, bir çözüme kavuşturmak ve önümüzü görebilmemiz açısından ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bunun olması için de toplumsal destek gerekir. Ben artık Beykoz ailesinin bir bireyiyim. İnşallah bu ailenin mutluluğuna katkı vermek bize nasip olur” ifadelerini kullandı.


Beykoz Rizeliler Derneği tarafından düzenlenen buluşma, Murat Aydın’ın konuşmasını bitirmesinin ardından kendisine hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:25
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