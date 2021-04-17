  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Serdar Ortaç'tan iddialara cevap: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...

Virüsün % 42’sini Ekrem’in toplu taşıması yayıyor

Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya, Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi

Yalan siyasetinin kaynağı... CHP'li Sedef Kabaş'tan kitleleri uyutma taktiği

Libya’daki gerilimin adresi Sirte’ye 60 BM gözlemcisi konuşlandırılacak

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi

Amerika'da yaşananlar endişelendiriyor: Ey ABD, polis şiddetine son ver!
Ekonomi Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 13:36:00 -
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekte.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman oyuncusundan veda mesajı
Medya

Kuruluş Osman oyuncusundan veda mesajı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Ragıp Savaş, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sa..
Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı
Gündem

Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı

Genco Erkal adlı tiyatrocu, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi gerekçesi ile ifadeye ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay