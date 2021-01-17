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Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümüne Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:39:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümüne Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak adayların hazırladıkları evraklarla T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı ile 15 gün içinde müracaat etmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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