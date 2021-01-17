Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümüne Doktor Öğretim Üyesi alacak.
Beykent Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümüne Doktor Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların hazırladıkları evraklarla T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile 15 gün içinde müracaat etmeleri gerekiyor.
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