Beyin yiyen amip nedir? Nerede bulunur? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mı?

ABD'nin Florida eyaletinde nadir görülen beyin yiyen amip vakası ortaya çıktı. Corona virüs salgını devam ederken, insanlar yeni bir salgının ortaya çıkmasından endişeleniyor. Beyin yiyen amip nerede bulunur? Beyin yiyen amip hangi belirtileri gösteriyor? Beyin yiyen amip bulaşıcı mı? Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Sıcak ortamları seven beyin yiyen amiplerde küresel ısınmayla birlikte artış yaşanacağından endişe ediliyor.

Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edilmiş. Naegleria Fowleri olarak bilinen beyin yiyen amip, menenjite neden oluyor ve 3 farklı türü bulunuyor:

Kist

Trofozoit

Kamçılı amip formu

Beyin yiyen amip nerede bulunuyor? Nasıl bulaşır?

Çamurlu sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun sularla temasa geçen insanlara çoğunlukla burun yoluyla bazen de ağız yoluyla bulaşan naegleria fowleri burada amip haline dönüşüyor. Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Burada ani ölüm getiren hastalığa neden olurlar. Beyin yiyen amipler insandan insana bulaşmıyor.

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor. Naegleria Fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.

Belirtileri neler?

Burun iltihabı

Yüksek ateş

Bulantı

Baş ağrısı ve göz ağrısı

Kısa sürede şuur bulanıklığı

Tedavisi var mı?

ABD’de 60 yılda 145 vaka görüldü. Ancak bunlardan yalnızca 4’ü kurtulabildi. Beyinde iltihaba yol açan beyin yiyen amip için kesin bir tedavi yöntemi ya da ilaç bulunmuyor. Hastalıktan kurtulanlardan 2'sinin miltefosine adı verilen yeni bir ilaç sayesinde enfeksiyondan kurtulduğu biliniyor.