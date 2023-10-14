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Sağlık ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ denildi! Hastanede canlandı
Sağlık

‘Beyin ölümü gerçekleşti’ denildi! Hastanede canlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 14:52:00 -
‘Beyin ölümü gerçekleşti’ denildi! Hastanede canlandı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin beyin ölümü gerçekleşti. Aile ölüm haberinin ardından organ bağışı yapmak ve cenazeyi almak için hastaneye gittiğinde oğullarının yaşam destek ünitesinde tekrar hayata tutunduğunu öğrendi.

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Ali Tepedir, 9 Ekim akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kalbi duran Tepedir, beyin ölümünün büyük oranda gerçekleşerek yaşam destek ünitesine bağlandı.

Haberi alan aile üyeleri Gaziantep’teki hastaneye cenazelerini almak üzere gitti. Öte yandan, Tepedir’in yakınları Kahramanmaraş’taki evlerinde cenaze hazırlıkları yapıp, mezarını bile kazdırdı. Gaziantep’e giden aile üyelerine sabah saatlerinde uzman doktorlar tarafından Ali Tepedir’e konsültasyon yapıldığı ve hayati tehlikesinin devam etmekle birlikte henüz herhangi bir ölümden bahsedilemeyeceği bilgisini verdi.

Aldıkları bilgi karşısında şaşıran aile haberi ve Kahramanmaraş’taki yakınlarına bildirdi. Cenaze ve taziye için toplanan akrabalar, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek evden ayrıldı.

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