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Beyin kanaması tedavisi görürken pankreasındaki tümör alındı

Denizli’de geçirdiği beyin kanaması sonrası Özel Cerrahi Hastanesi’nde tedavi gören 63 yaşındaki hasta pankreasında tümör tespit edilince ameliyata alındı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Beyin kanaması tedavisi görürken pankreasındaki tümör alındı

Denizli’de geçirdiği beyin kanaması sonrası Özel Cerrahi Hastanesi’nde tedavi gören 63 yaşındaki hasta pankreasında tümör tespit edilince ameliyata alındı. Hasta yaklaşık 8,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.


Ameliyat Özel Cerrahi Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım öncülüğündeki ekip tarafından yapıldı. Zor ve ciddi bir ameliyat geçekleştirdiklerini ifade eden Sayım, 63 yaşındaki Hasan Huseyin İnceoğlan’ın, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. İnceoğlan’ın aynı zamanda yaklaşık 40 yıldır epilepsi hastası olduğunu da belirten Dr. Sayım, “Hastamızın takipleri sırasında kan tablosunda olan bir takım değişikliklerden dolayı tarafımızdan değerlendirildi BTS MR sipisi çekildi ve pankreas başında yaklaşık 3,5 santimetre çapında bir tümör fark edildi. Pankreas başı tümörleri oldukça agresif oldukça sinsi seyreden tümörlerdir ve hayatı ciddi olarak tehdit eden tümörlerdir. Hastamızın oldukça değişik sağlık problemleri de beraberinde olduğu için; epilepsi hastası, mevcut bir beyin kanaması var. Beraberinde de bir pankreas başı tümörü vardı. Zor ama ciddi bir karar almak durumundaydık ailesiyle de bunu bir masaya tüm açıklığıyla yatırarak ancak cerrahi bir girişim ile bu rahatsızlıktan kurtulabileceğini ifade ettik. Ailesinin de son derece pozitif yaklaşımlarıyla iki gün içerisinde ameliyata hazırladık” dedi.



Ameliyat yaklaşık 8,5 saat sürdü!


Gerçekleştirilen ve başarı ile tamamlanan ameliyat hakkında da bilgiler veren Dr. Sayım,operasyonun yaklaşık 8,5 saat sürdüğünü kaydetti. Ameliyatın deneyimli bir ekip tarafından yapıldığını vurgulayan Dr. Sayım şunları söyledi:


“Pankreas başı kanserlerinde whipple ameliyatı dediğimiz özellikli bir ameliyat yapılmaktadır. Oldukça sıkıntılı öğeler içeren ve uzun süren deneyimli ellerce deneyimli ekiplerce yapılması gereken bir ameliyattır. Hastamızı iki gün içinde ameliyata hazırlayıp yaklaşık 8.30 saat süren sıkıntılı, riskli ama başarılı bir ameliyattan sonra iki gece yoğun bakımda tuttuk daha sonrasında servise aldık ve artık şu an taburcu etmenin eşiğindeyiz. Küçücük tesadüfler koskoca bir hayatı etkileyebiliyor, beyin kanaması sebebi ile hastanede takip altındayken pankreas başındaki tümör fark ediliyor ve zorlu bir ameliyattan sonra hastamızı tekrar sağlıklı olarak eve göndermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi böyle bir ameliyat ancak deneyimli ellerce ve deneyimli ekiplerce deneyimli hastanelerde yapılması gereken bir ameliyattır ben katkısı olan tüm ekibime de teşekkür ediyorum minnettarım.”



“Ameliyat için zor bir karar aldık”


Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan yaşlı adamın oğlu Ömer İnceoğlan ise babasının durumunun çok iyi olduğunu aktararak ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti. Ameliyat için zor bir karar aldıklarını kaydeden İnceoğlan, “Babam yaklaşık 40 yıldır epilepsi hastasıydı, ben devlet memuruyum Diyarbakır’da yanıma ziyaretime gelmişti bir epilepsi krizi geçirdi sırt üstü düştü buna bağlı olarak da beyin kanaması gerçekleşti tabi biz beyin kanaması geçirdiğini 112 çağırdıktan sonra kusmasından fark ettik. Babamı 1 saat sonra entübe ettiler yaklaşık 20 gün entübe kaldı. Yoğun bakımda 38-40 gün kaldı daha sonra biraz iyileşince memleketimiz Denizli olduğundan Denizli’ye getirdik burada da 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağ olsun Genel Cerrah Nazmi hocamız tahlillerden pankreas kanseri olduğunu fark etti zaten babamın sürekli kan değerleri yüksekti. Yoğun bakımdan çıktıktan 10 gün sonra pankreas whipple dediğimiz ameliyata girdi sağ olsun hocalarımız bu ameliyatı iyi bir şekilde yaptı. Şu an genel durumu gayet iyiye gidiyor ben hocalarımıza ve ekibine çok herkes çok teşekkür ederim bu konuda” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
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