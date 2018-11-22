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Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybetti

Adana Kozan'da bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Ömür Alasulu, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:23
Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Mehmet Ömür Alasulu (46), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Ömür Alasulu, merkez Çukurova ilçesindeki evinde 2 gün önce beyin kanaması geçirdi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alasulu, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Eşi Derya Alasulu da doktor olan 2 çocuk babası Mehmet Ömür Alasulu, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:23
  1. Aile Hekimi Mehmet Ömür Alasulu
  2. Beyin kanaması
  3. Adana
  4. Kozan

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