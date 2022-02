'Beyin göçü'

Ülkem geneli yetişmiş kalifiye elemanların bir bir yurt dışına gitmektedir. Allah sonumuzu hayra çıkarsın inşallah. Ülkemin durumu biraz içler acısı. Her alanda büyük sıkıntı yaşamaktayız. Bir taraftan ekonomi bir taraftan aile bir taraftan tarım vb. gibi her alanda büyük sıkıntı yaşamaktayız. Dolar ve faiz alıp başını gitmiş durumda. İnanın bana ‘nereye gidiyoruz’ diye sormadan edemiyorum.

Tüm bu sıkıntılardan dolayı her alanda üniversite mezunu kardeşimiz kendini kurtarmak adına çareyi yurt dışında aramaktadır. Yurt dışındaki imkanlar göz önünde bulunduğunda doğal olarak çareyi bazı kardeşlerimiz oralarda aramaktadır.

Bakınız geçenlerde okuduğum bir makalede sadece tıp fakültelerinden mezun olan yaklaşık beş-on bin doktorumuz yurt dışına gitmiş durumdadır. Durum o boyutlarda ki bu durum diğer önemli fakültelerimizde de aynı durumdadır. Elin adamları kaliteli beyinleri ithal etmek için her türlü imkanı sağlamış durumdadır. Biz beş on bin lira verirken onlar beş-on bin euro vererek diğer ülkelerden beyinler ithal etmeye çalışmaktalar. Buna bir an önce ‘dur’ denmelidir. Eğer bu beyin göçüne dur diyemezsek, Allah muhafaza yakın bir gelecekte son derece büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü ülkeler, sahip oldukları beyinlerle ayakta dururlar da ondan.

Kaliteli mühendisler, kaliteli öğretmenler ve kaliteli hukukçularımız; durumları iyi olduğundan, şartlar daha cazip olduğundan yurt dışına çıkmaktadır. Onları ülkemizde tutacak öyle ahım şahım bir durum olmadığından bizlerin beyinleri de kurtuluşu yurt dışında aramaktalar. Bu durumu mutlaka terse çevirmemiz olmazsa olmazlarımız arasında olmalıdır.

Bu durum biraz da bağımlılığı ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, kaliteli beyinler yurt dışına gittiğinde orada yeteneklerini icra ederek oraların kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak bizlerde dışa bağımlı olmakla karşı karşıyayız. Çünkü üretecek kaliteli beyine sahip olamıyoruz. Bakınız bir örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Üniversite sınavlarında öğrencilerimize dağıttığımız kalem silgi ve kalemtraşlarımızın üzerinde ‘Made in Germany’ yazmaktadır. Bu durum bile sıkıntılarımız ne boyutta olduğu daha iyi anlatmaktadır. Geleceğimizi kurtarmak adına bu duruma bir an önce dur dememiz lazım gelmektedir.

Hiç vakit geçirmeden bu beyin göçüne dur dememiz lazım gelmektedir. Dur diyebilmemiz için de vakit geçirmeden ülke geneli yatırımları hayata geçirmemiz lazım gelmektedir. Yatırım dediğimde her türlü yazılımı hayata geçirmemiz ve fabrikaları hayata geçirmemiz lazım gelmektedir. Kendimize ait bir ürünümüz olsun. Bugün kendimize ait herhangi bir şey yoktur. Her şey yurt dışından alınmaktadır. O da adamlar verirlerse...

Bakınız kendi paramızla rezil olmak herhalde buna denilmektedir. Adamlara F-35 yeni nesil savaş uçağı için ABD’ye onlarca para veriyoruz fakat adamlar işi öyle sapa saldırıyor ki ne savaş uçağımızı ne de paramızı geri iade ediyorlar. Öyle ise vakit geçirmeden kendimize ait yeni nesil uçağımızı arabamızı ve diğer imkanlarımızı, bilgisayar, cep telefonu gibi hayata geçirmemiz lazım gelmektedir.

Dur yolcu bu gidiş biraz sancılı gibi...