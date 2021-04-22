  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Beyin ameliyatı olmuştu! Hakan Altun'dan kötü haber
Yaşam

Beyin ameliyatı olmuştu! Hakan Altun'dan kötü haber

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Altun'un yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:42:00 -
Beyin ameliyatı olmuştu! Hakan Altun'dan kötü haber

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Beyin ameliyatı olmuştu

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı
Spor

Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı

Giresunspor ve Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerini 'şike' yapma..
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçir..
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay