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Yerel Beyin ameliyatı olmuş çocuğa dayak attı! Görüntüler infiale neden oldu
Yerel

Beyin ameliyatı olmuş çocuğa dayak attı! Görüntüler infiale neden oldu

Kağıthane’de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Videoyu çeken kişinin kahkahaları da izleyenleri şok etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:53:00 -

Olay, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde yaşandı. 7 yıl önce 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü.

1 buçuk yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak ve işkence

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi.

Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

Daha önce yaptığı işkencenin yaralarını cep telefonu ile çekti

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Yorumlar

Yasemin

Nasıl bakalım, nasıl bir şey bu ?
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Kadir

Laik egitimi n maneviyatsiz insan lari dışarıda usta diye guvenmek zorunda kaldiklarimiz
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