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Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin açılışı ünlü sanatçıların katılımı ile yapıldı

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanında kurulan ilk sosyal tesis, ünlü sanatçıların katıldığı programla açıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin açılışı ünlü sanatçıların katılımı ile yapıldı

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanında kurulan ilk sosyal tesis, ünlü sanatçıların katıldığı programla açıldı.


Beyazsu’da kurulan Biçen Sosyal Tesislerinin açılış kurdelesi Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) Başkanı Ömer Özel, sanatçı Ali Şan ve sunucular Uğur Aslan ile Özlem Yıldız tarafından kesildi. Açılışta ünlü sanatçılar Ali Şan, Sinan Akçıl, Hünkar, Xece Herdem, Halit Bilgiç ve sosyal medya fenomeni Çorumlu Amir sahne aldı.


Sosyal tesisin açılışından sonra gazetecilere açıklama yapan Midyat Kaymakamı Tekin, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasından sonra hızlı bir şekilde yatırımların başladığını söyledi. Kaymakam Tekin, "Bugün burada bu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Kendi doğup büyüdükleri topraklara yatırımcı olarak gelip hem burada turistik olarak gelen vatandaşlara bir hizmet hem de birçok insanımız gördüğünüz gibi istihdam imkanı sağlamıştır. Aslında bu devletimizin bölgenin huzur ve güvenine olan desteğinden kaynaklanmaktadır. Terörün belinin kırılmasından sonra bu yatırımlar zaten hızlı bir şekilde artmıştır. İnşallah ilerleyen zamanlar daha çok hoş olacak, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.


Açılışa katılan vatandaşlar, Nusaybin ve Midyat sınırlarında ilk defa turistlerin yatılı kalacağı bir tesisin açılmasının turizm açısından önemli olduğunu dile getirdi. Kutbettin Kardaş, "Bu atmosferi, bu doğal ortamı görmek için buraya geldik. Ünü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri gelmiş. Biz de hem açılışa hem de konsere geldik. Memlekete bu kadar güzel bir yatırım yapılmış. Bu gibi yatırımların bölgemize devamını diliyoruz. Nusaybin’de turizm açısından gezilecek görülecek çok yerimiz var. Türkiye’nin her yerinden vatandaşları ilçemize davet ediyoruz" diye konuştu.


Konser bitiminde Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, NESO Başkanı Özel ve Biçen Sosyal Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Biçen tarafından sanatçılara plaket verildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
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