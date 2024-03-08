Beyazlamış saçlara patates kabuğu! Bu seçim gerçekten lazım: Aynanın karşısına geçip farkı yaşayın

Beyaz saçlar yaşlandığımız hissi verdiği için kurtulmak için bir çok yol deneriz. Ama beyaz saçın çoğu zaman yaş ile alakası da olmayabilir.

Bu basit ama çok etkili kür ile saç boyalarına para harcamaktan kurtulacaksınız.

Genetik ve çevresel etkenlerden dolayı saçlarımız çok genç yaşlarda da beyazlayabilir. Eğer siz de saçlarınız da beyaz olmasın isteyenlerdenseniz, muhtemelen saç boyası kullanıp beyazlarınızı kapatıyorsunuz.

Saçlarınızı kimyasal maddelerle kapamak yerine, size doğal bir yöntem önereceğiz. Patates kabuğu kürü. Saçma mı? Kesinlikle hayır. Patates kabukları çok eski zamanlardan beri kumaş ve hatta saç boyaları içinde kullanılmaktadır. Bu kür modası geçmiş gibi dursa da, kesinlikle doğal ve güvenlidir.

Saç İçin Patates Kürü

* 5-6 tane patatesin kabuğunu soyun. Bu kabukları büyük bir tencereye koyun. İki litrede su ekleyin tencereye. Kabukları 20-30 dakika kaynamaya bırakın.

* Bu işlemden sonra kabukları süzgeçle yardımıyla süzün. Kabukları çöpe atabilirsiniz. Bize burada suyu lazım olacak. Bu suyun tamamen soğumasını bekledikten sonra eski bir şampuan şişesine doldurabilirsiniz. Artık kürümüz hazır.

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Uygulama

* Saçınızı şampuan ve saç kremi ile yıkayın. Çünkü beyaz saçlar her zaman daha kuru ve kırılgan olurlar. Nemlendirmeniz gerekir. Saç kremi ile yıkarken, saç kremini 2-3 dakika saçınızdan beklettikten sonra durulayın.

* Saçınızı saç kremi ile yıkadıktan sonra hazırladığımız kürden dökün saçınıza. Ama durulamayın. Havluyla saçınızı kurulayın ve istediğiniz gibi şekillendirin.

* Haftada 2-3 kere uygulamayı yapmanız yeterli olacaktır. Bir süre sonra artık beyazlarınızın daha az fark edilir olduğunu göreceksiniz. Sabırlı olun, bu süre zaman gerektirebilir.

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