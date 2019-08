Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu Nevşehir’de halkı selamlıyordu!..

yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir’de gezmelere devam ediyor. Mazbatayı aldıktan sonra Ankara’dan başlayarak Edirne ve Bodrum’a giden, göreve gelişinin 3’üncü haftasında yıllık izne çıkan İmamoğlu, dün de Nevşehir’e hareket etti. Hacıbektaş Belediyesi’ndeki ziyaretinin ardından Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ın yanına giden İmamoğlu, İbaş’la esprili bir dille konuştu, şakalaştı. Bu sıralarda İmamoğlu’nun yönetmesi gereken İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Unkapanı’nda can aldı. Beyazıt ve Eminönü’nde çevre düzenlemesi sorunları nedeniyle birçok iş yerine maddi hasar meydana geldi. Başkan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Beyazıt’ta yürüyüş yapmış ve bölgenin bir an önce düzenleneceğini söylemişti. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu’na, “Felaketleri engelle demiyoruz, sorunları çözmek için uğraşsan yeter” sözleriyle tepki gösterdi.

Hacı Bektaş Veli Anma Töreni ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelen İmamoğlu, komşu ilçe Avanos’ada uğradı. Halkı selamladıktan sonra Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’a tebrik ziyaretinde bulunan İmamoğlu, İbaş’a, “Elimiz boş geldik kusura bakmayın” dedi.

Şakalaştılar

İbaş, İmamoğlu’na belediye başkanı olmasıyla ilgili ilginç bir anısını şu sözlerle anlattı: “1987 yılında, 10 yaşımdayken, 23 Nisan’da bu koltuğa oturmuştum. Daha sonra buraya belediye başkanı oldum. O resmimi de makam odama koydum. Bir gün belediye başkanı yapmışlardı, sonra da gelip o koltuğa oturdum.”

İmamoğlu, İbaş’ın anısı üzerine espri yaparak, “Çocuklar 23 Haziran’da koltuğa oturunca, göz koyup koymadığına dikkat etmek lazım” dedi.

CHP’liler şakalaşırken İstanbul’da can pazarı vardı!..

İmamoğlu ve İbaş arasında esprili diyaloglar devam ederken, İstanbul’da etkili olan sağanak yağış can aldı. Beyazıt meydanındaki ziyareti sırasında, bir an önce bölgenin düzenlenmesi için çalışacaklarını söyleyen İmamoğlu Nevşehir’deyken söz konusu ilçede kızılca kıyamet koptu. Şehirdeki yağış sırasında, Beyazıt sular altında kaldı, Kapalı Çarşı’yı su bastı. Unkapanı’nda bir kişi sel nedeniyle can verdi. Aynı zamanda Eminönü alt geçidi de sular baskınına teslim oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu’na tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Felaketleri tamamen önle demiyoruz. En azından şehir şehir gezmek yerine, sorunları çözmek için uğraştığını görsek bize kafi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İki gündür Nevşehir’de

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Nevşehir’e ayak bastı. Hacı Bektaş Veli Anma Töreni ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak için dün Hacıbektaş ilçesine gelen İmamoğlu, Nevşehir gezisini bugün Amanos ile sürdürdü.

İzinden yeni döndü

İmamoğlu, “Mazbatamı hemen verin, işimiz çok” edebiyatı yaparak ortalığı karıştırdı, mazbatayı alır almaz Anıtkabir ziyareti için Ankara’ya gitti. Hazır oradayken şehirdeki CHP’lilerle gezen İmamoğlu, daha sonra Edirne’ye gidip yağlı güreşleri izledi. Daha sonra Bodrum’a gidip Zülfü Livaneli konserine katılan CHP’li Başkan, hazır İstanbul’da değilken yıllık izne çıktı. Göreve gelişinin 3’üncü haftasında yıllık izne çıkan İmamoğlu, koltuğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bırakmıştı.

