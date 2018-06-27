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Beyaz ve kara dutla ilgili bilinmesi gerekenler...

Beyaz ve kara olmak üzere iki çeşidi bulunan dut hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turan Karadeniz, bu meyvenin doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirtti. Dutun vitamin ve mineral değerinin yüksek olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, aynı zamanda kansızlığa, ağız ve diş sağlığı sorunları ile canlı saçlar için de çok yararlı bir meyve olduğunu belirtti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:38
Beyaz ve kara dutla ilgili bilinmesi gerekenler...

BEYAZ DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz dutun meyveleri tatlı olup yenir ve C vitamini içerir. Dut meyvesi, dut pekmezi, dut hoşafı ve reçeli kalp zayıflığının tedavisinde, mide ve bağırsak hastalığının tedavisinde son derece faydalıdır. Beyaz dut mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Beyaz dut yaprakları kaynatılıp içilirse idrar söktürür, vücutta biriken suyu boşaltır. Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak solucanlarını düşürür. Dut, aynı zamanda yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olur.

BÖBREKLERİN YAĞINI BESLER!

En önemlisi de yaşlanmayı geciktirerek cildin daha taze ve diri kalmasını sağlar ve guatr hastalığına iyi gelir."

Siyah dutun faydalarının da çok olduğuna dikkat çeken Karadeniz, şu bilgileri verdi: "Siyah dut kan yapar, böbreklerin yağını besler, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir, idrar söktürücü etki yapar.

Siyah dut suyu ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Ağız içi yaralarının (aft) iyileşmesi için ekşi dut çiğnenir."

Ekşi dutun bile adeta eczane gibi olduğuna dikkat çeken Karadeniz, "Ekşi dut usaresi şeker hastalığına iyi gelmektedir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:38
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