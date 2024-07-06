Beyaz Türk silkeleme sektörü: Özel yabancı liselerin ücretleri dudak uçuklatıyor!
Yeni öğretim yılı ücretleri belli oldu. İşte özel yabancı liselerin 2024-2025 yılı için eğitim ücretleri...
Yeni öğretim yılı ücretleri belli oldu. İşte özel yabancı liselerin 2024-2025 yılı için eğitim ücretleri...
Robert Kolej
2024/2025 yılı ücreti: 1 milyon 47 bin 900 TL
Üsküdar Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 955 bin TL
Alman Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 842 bin 385
ST. George Acursturya Lisesi ve Ticaret Okulu
2024/2025 yılı ücreti: 500 bin TL
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ST Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 920 bin 250 TL
İtalyan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 300 bin TL
Notre Dame de Sion
2024/2025 yılı ücreti: 895 bin TL
Saint Benoit Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 845 bin TL
İzmir Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 759 bin TL
ST. Pucherie Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 818 bin 900 TL
ST Micheal Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 833 bin TL
Tarsus Amerikan Koleji
2024/2025 yılı ücreti: 721 bin 280 TL
İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 675 bin TL
Bloomberg