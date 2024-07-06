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Ekonomi Beyaz Türk silkeleme sektörü: Özel yabancı liselerin ücretleri dudak uçuklatıyor!
Ekonomi

Beyaz Türk silkeleme sektörü: Özel yabancı liselerin ücretleri dudak uçuklatıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 12:16:00 -
Beyaz Türk silkeleme sektörü: Özel yabancı liselerin ücretleri dudak uçuklatıyor!

Yeni öğretim yılı ücretleri belli oldu. İşte özel yabancı liselerin 2024-2025 yılı için eğitim ücretleri...

Yeni öğretim yılı ücretleri belli oldu. İşte özel yabancı liselerin 2024-2025 yılı için eğitim ücretleri...

Robert Kolej
2024/2025 yılı ücreti: 1 milyon 47 bin 900 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 955 bin TL

Alman Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 842 bin 385

ST. George Acursturya Lisesi ve Ticaret Okulu
2024/2025 yılı ücreti: 500 bin TL
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ST Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 920 bin 250 TL

İtalyan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 300 bin TL

Notre Dame de Sion
2024/2025 yılı ücreti: 895 bin TL

Saint Benoit Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 845 bin TL

İzmir Amerikan Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 759 bin TL

ST. Pucherie Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 818 bin 900 TL

ST Micheal Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 833 bin TL

Tarsus Amerikan Koleji
2024/2025 yılı ücreti: 721 bin 280 TL

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi
2024/2025 yılı ücreti: 675 bin TL

Bloomberg

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