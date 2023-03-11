“Beyaz Toros” suç ama “Apo posteri” hak, öyle mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bursaspor tribünlerindeki pankartlara tepki gösteren bazı kesimlerin, terör örgütü elebaşısı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterlerine ağızlarını açmamasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bursaspor ile Amedspor maçında Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım ile “beyaz Toros” çizimlerinin gösterilmesi tartışmalara sebep oldu.

Mahmut Yıldırım kim?

AK Parti iktidarı öncesinde, derin devletin kullandığı, cinayetleri ile ünlü bir kişi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Beyaz Toros” ne?

AK Parti iktidarı sorumluymuş gibi, Cumartesi annelerinin “Eşim/oğlum/babam/kardeşim, bir akşam beyaz Toros ile gelen iki kişi tarafından ‘iki dakika gelir misin’ diye çağrıldı. Gidiş o gidiş.. ne kendisini bulabildik, ne cesedini. 30 yıldır haber alamıyoruz” anlatımları ile acılarını dillendirdikleri olayların farklı versiyonlarında değişmez verisi..

Kimisinde akşam vakti gelinmiş. Kimisinde öğlen vakti.

Kimisinde 18 yaşındaki evin oğlu götürülmüş, kimisinde 40 yaşındaki eş.. Kimisinde baba..

Kimisinde “İki dakika” demişler. Kimisinde, “İl merkezine kadar gidip geleceğiz” demişler..

Ama hepsinde, “beyaz Toros” ile gelinmiş..

Yani, derin devletin kullandığı, devletin resmi görevlilerinin, resmi araçları..

Bursaspor tribünlerinde “beyaz Toros” ile Mahmut Yıldırım’ın çizimlerinin gösterilmesi de..

Kahinlik olduğunu düşünmeyin, mesaj çok açık..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...