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Dünya

Beyaz Saray'ın etrafı beton ve demirle örüldü

ABD'de protestoculara karşı beyaz saray çevresine demir ve beton bariyerler yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 05:28:00 -

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan başkent Washington'daki protestolarda tansiyon düştü. Beyaz Saray önünde toplanan kişi sayısında azalma olduğu görüldü. Alınan önlemlere ek olarak Beyaz Saray çevresinde demir ve beton bariyerler ile çevriliyor. Saray çevresinde ücretsiz yemek ve içecek dağıtılıyor. Yiyecekler dışında çok sayıda tıbbi malzemeler ve dezenfektan bulunuyor.

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