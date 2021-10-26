  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ile ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:48:00 -
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki muhtemel görüşmeye ilişkin Biden'ın Avrupa ziyareti programı üzerinde son çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ve Biden'ın bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesinde görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Biden Türk mevkidaşı ile ilk yurt dışı ziyaretinde haziranda bir araya geldi. Şu anda tahmine açık çok şey var. Umarım her geçen gün daha çok detayı netleştirmiş oluruz." dedi.

Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Biden'ın programına ilişkin daha detaylı açıklamayı Avrupa uçağında yapacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye önemli bir müttefik"

Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Psaki, Osman Kavala ile ilgili son gelişmelere ilişkin ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, Türkiye dahil birçok ülkedeki tutuklamalar hakkında kaygılarını sıklıkla dile getirdiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Kadın - Aile

Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Antikanser özelliği taşıyan Hünnap bitkisi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.
Gerilimin asıl nedeni… İran’dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Gerilimin asıl nedeni… İran’dan Azerbaycan açıklaması

Bölgede tatbikat yaparak provokasyonlarını arttıran İran’dan yeni Azerbaycan açıklaması geldi.
Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor
Siyaset

Tezkereye ‘hayır’ diyen CHP’ye tepki yağıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay