Beyaz Saray'dan tahıl koridoru açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Sullivan, diğer yandan süresi uzatılsa dahi Rusya'nın tahıl koridorunu "günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek" rehin tutmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.