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Dünya Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması: Yakın zamanda...
Dünya

Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması: Yakın zamanda...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğuna ilişkin açıklamasının ardından, Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 19:57:00 -
Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması: Yakın zamanda...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer "Armageddon" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğuna ilişkin açıklamasının ardından, Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat olmadığını belirtti.

Jean-Pierre, Biden ile Maryland'a seyahat eden gazetecilere başkanlık uçağında açıklamalar yaptı.

Biden'ın dün katıldığı bir etkinlikte nükleer "Armageddon" riskinden bahsettiğinin anımsatılması üzerine Jean-Pierre, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in nükleer silahları kullanmaktan bahsetmesi çok sorumsuzca idi. İstenmeyen sonuçları olmadan nükleer silah kullanamazsınız." dedi.

Jean-Pierre, ABD'nin Putin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğini ancak Rusya'nın nükleer tehditlerini ciddiye aldıklarını belirtti.

Biden'ın bu ifadeleri yeni bir istihbarat üzerine mi söylediği sorusuna ise Jean-Pierre, "Stratejik nükleer duruşumu düzenlemek için bir neden yok. Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin de bir emare yok. Gerginliği azaltmak Putin'in elinde." diye konuştu.

Biden'ın nükleer açıklaması dikkat çekmişti

Biden, dün katıldığı bir bağış etkinliğinde Putin'in savaştan çıkış yolunu "anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." demişti.

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