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Dünya Beyaz Saray'dan OPEC'in petrol kararı hakkında açıklama! İşte Biden'ın hamlesi
Dünya

Beyaz Saray'dan OPEC'in petrol kararı hakkında açıklama! İşte Biden'ın hamlesi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiği açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:59:00 -
Beyaz Saray'dan OPEC'in petrol kararı hakkında açıklama! İşte Biden'ın hamlesi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söyledi.

Kirby, CNN televizyonuna verdiği röportajda, söz konusu kararının ardından Biden'ın tutumuna değinerek, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda çok açık oldu. OPEC kararının ardından şu anda bu değerlendirmeyi yapıyor." dedi.

Biden'ın karar dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kirby, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli." ifadelerini kullandı.

Kirby, Biden'ın Kongre ile müzakereleri başlatmak için uzun süre beklemeyeceğini bildirerek, söz konusu kararın sadece Rusya-Ukrayna Savaşı açısından değil ABD'nin ulusal çıkarları açısından da önemli olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin askıya alınması çağrısı

Diğer yandan, ABD'de Suudi Arabistan ile ilişkilere yönelik tepkiler sürüyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile silah satışları dahil tüm ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Menendez, petrol kararı ile Suudi Arabistan'ın Ukrayna'daki savaşı körüklediğini savunmuştu.

Karar, petrol fiyatlarında artış endişesine neden oldu

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya vereceğini duyurmuştu.

ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galon fiyatı (3,78 litre) 3,93 dolar civarında seyrederken analistler karar sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini ifade ediyor.

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