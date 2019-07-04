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Beyaz Saray'dan Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan G-20 paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede Türk heyetinin elinde not defterlerinin bulunmadığını iddia etmişti. Ancak ajansların ve son olarak Beyaz Saray'ın geçtiği fotoğraflarda Türk heyetinin ellerinde not defterlerinin olduğu görüldü. Türkiye'nin G-20 Liderler Zirvesi'ndeki başarısına gölge düşürmeye çalışan müfteri Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrıları yapıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Beyaz Saray'dan Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan G-20 paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde kurmayların farklı anlarda çekilen fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabaha karşı Japonya Osaka'daki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında iki liderin söylediklerinden çok, kurmayların not tutup-tutmadığı tartışması gündem oldu.

Türk kurmayları not tutmadı iddiası

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter Sayfası @tcbestepe'den servis edilen fotoğraflarda; Türk bakan ve kurmayların ellerinde not defteri ve kalem olmadığı görüldü. Buna karşılık ABD heyetinde yer alanlarda ise not tutmak için gerekli tüm malzemeler hazırdı.

Bu kare üzerine Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarının hazırlıksız bir şekilde görüşmeye girdiği, not tutmadıkları tartışması başladı.

Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmaların dışında kalmayarak olaya dahil oldu. Kılıçdaroğlu, olayın tüm çıplaklığıyla ortada olmasına rağmen algı yaratma peşine düşerek grup toplantısında heyetle ilgili gerçek olmayan açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray fotoğrafı olayı açıkladı

Beyaz Saray'ın "The White House" isimli flickr (fotoğraf paylaşma sitesi) hesabından servis edilen karede ise Türk heyetinin de not tuttuğu an paylaşıldı. İki fotoğrafın da paylaşılmasından sonra anlaşıldı ki; Cumhurbaşkanlığı hesaplarından paylaşılan fotoğraf; Türk heyetinin elinde not defteri olmadığı anda çekilen bir kareydi.

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

  • AliAli34 dk önce
    Mılyonlarca Müslümanın katıllerinin kıçını yalamaya devam edin ..Dinsiz İmansızlar abd köpekleri sizi
  • gülgül49 dk önce
    çamuru yerden alıyor karşısındakine sürüyor, dökülüyor lakin izi kalıyor.
  • cccccc49 dk önce
    Chp demek yalan demek.
  • EKOLL EKOLL 52 dk önce
    İçimizde bunlar varken düşmana ne hacet.

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