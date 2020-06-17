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Aktüel

Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:11:15 -
Beyaz Saray'dan Hindistan'a Çin sınırında ölen askerleri için başsağlığı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin sınırındaki çatışmada ölenler askerleri için Hindistan'a başsağlığı diledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Çin gerilimine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Trump'ın Hindistan-Çin gerilimini yakından takip ettiğini vurgulayan McEnany, "Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerden dolayı, Hindistan'a en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.


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