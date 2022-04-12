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Ekonomi Beyaz Saray'dan flaş enflasyon açıklaması! "Olağanüstü yüksek gelecek"
Ekonomi

Beyaz Saray'dan flaş enflasyon açıklaması! "Olağanüstü yüksek gelecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 08:39:00 -
Beyaz Saray'dan flaş enflasyon açıklaması! "Olağanüstü yüksek gelecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları yanıtladı. Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayarak, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Psaki, fiyat artışlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı boyunca olacağını belirterek, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın mart ayına ait enflasyon verisinde etkili olacağını anlattı.

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