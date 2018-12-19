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Beyaz Saray'dan FETÖ açıklaması... 'Trump iadesi konusuna...'

Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı Gülen il ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında değerlendirmelerde bulundu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 06:27
Beyaz Saray'dan FETÖ açıklaması... 'Trump iadesi konusuna...'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’a, "Amerikan Başkanı FETÖ elebaşı Gülen’in sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye’ye bir işaret verdi mi sorusu soruldu. Sanders, “Başkan’ın söylediği tek şey, bu konuya bakacağımızı söylemesidir. Bu süreçte herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır” dedi.

Flynn tuzağa düşürüldü

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” öne sürdü.

Sanders, basın toplantısında Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Flynn hakkında açıklamalar yaptı.
“Bildiğimiz şey çok da uygun olmayan bir yolun izlenmiş oluşudur.” ifadesini kullanan Sanders, “FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü.” dedi.

Sanders, “FBI’ın standart protokollerinin ötesine geçmesinin tek bir sebebi vardı. Trump yönetimine istediklerini yapabileceklerini ve bunun üstünü örtebileceklerini düşündüler.” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın Trump yönetimine karşı bir “ön yargısı” olduğunu savunan Sanders, Flynn'in ceza alması beklenen duruşmayla ilgili kaygı duyduklarını dile getirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:42
  1. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders
  2. Sarah Sanders
  3. FETÖ
  4. Gülen

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