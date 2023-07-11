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Gündem Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması
Gündem

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-11 23:43:00 -
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Beyaz Saray'dan konya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü.

İki liderin görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biden ve Erdoğan ikili iş birliğini güçlendirme çabalarını görüştü. Biden, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri'yle anlaşmaya varması nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider savunma ve ekonomi konularında önceliklere dair görüş alışverişinde bulundu. İki lider Ukrayna'ya destek ve Ege'de istikrarın korunmasının önemi de dahil olmak üzere bölgesel konuları görüştü."

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