  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray'dan çarpıcı iddia: Kendi yemin törenine katılacak
Dünya

Beyaz Saray'dan çarpıcı iddia: Kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:00:00 -
Beyaz Saray'dan çarpıcı iddia: Kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinden sonra resmi sonuçlara göre Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı devam ediyor.

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak tarihinde Joe Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağı ile ilgili bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti
Yerel

Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla baş..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay