Beyaz Saray'dan çarpıcı iddia: Kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinden sonra resmi sonuçlara göre Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı devam ediyor.

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak tarihinde Joe Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağı ile ilgili bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.