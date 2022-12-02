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Dünya Beyaz Saray'dan açıklama: Destekliyoruz
Dünya

Beyaz Saray'dan açıklama: Destekliyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 22:18:00 -
Beyaz Saray'dan açıklama: Destekliyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini bildirdi.

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kararının sorulması üzerine Kirby, Biden'ın daha önce bu konuda teşvikte bulunduğunu belirterek tavan fiyat uygulamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş kabiliyetini azaltacağına inandıklarını söyledi.

Kirby, "AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.

AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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