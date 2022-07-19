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Gündem Beyaz Saray'dan 3'lü zirve açıklaması
Gündem

Beyaz Saray'dan 3'lü zirve açıklaması

Beyaz Saray, Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştirdiği zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:41:00 -
Beyaz Saray'dan 3'lü zirve açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Görüşmelere önem veriyoruz"

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Biden'dan Erdoğan'a teşekkür

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.

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